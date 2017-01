Chicago (NTB): 762 mennesker ble drept i Chicago i fjor, og byen topper dermed lista over amerikanske byer med flest drap. En rekke andre amerikanske byer hadde imidlertid langt flere drap per innbygger.

2016 ble det voldeligste året på nesten to tiår i Chicago, og USAs påtroppende president Donald Trump antydet mandag at byens borgermester bør søke føderal hjelp for å stanse volden.

Offisiell statistikk viser at 4.331 personer ble ofre for skyteepisoder i Chicago i fjor, og for 762 endte det med døden.