Afghanistan: – 36 IS-opprørere drept av kjempebomben

– Som et resultat av bombingen, ble viktige IS-skjulesteder og omfattende tunnelanlegg ødelagt, og 36 IS-krigere ble drept i Nangarhar-provinsen øst i landet, heter det i en uttalelse fra det afghanske forsvarsdepartementet fredag.

Afghanske tjenestemenn utelukker at sivile liv gikk tapt i det amerikanske angrepet. Bill Salvin, talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, skriver i en epost til AFP at styrkene nå er i gang med å innhente opplysninger om konsekvensene av angrepet. Også han utelukker at sivile ble drept.

– Allierte styrker rekognoserte området og slo fast at det ikke var tilstedeværelse av sivile. Målet ble valgt for å sikre maksimal effekt mot IS og samtidig hindre sivile ofre, skriver Salvin.

– Sivile i sikkerhet

Ifølge det afghanske forsvarsdepartementet ble et viktig IS-kommandosenter ødelagt i bombingen. En stor mengde våpen som IS hadde lagret ble også ødelagt, og en 300 meter lang tunnel ble lagt i grus, heter det i uttalelsen fra Kabul.

Haji Mohammad Sadeq, en eldre stammeleder i Achin-distriktet, sier sivile som holdt til i området nær IS-skjulestedet, "forlot området for lenge siden", mens andre som fortsatt var igjen, var blitt varslet av afghanske styrker via beskjeder i moskeene.

– Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.

Både Sadeq og Malik Mohammad, en annen eldre stammeleder, bekrefter at ingen sivile ble drept. De to bekrefter også at hulesystemet som IS har benyttet i fjellområdet, ligger unna landsbyene der sivilbefolkningen holder til.

– Slått i bakken

– Hele dalen ristet. Jeg har aldri hørt en så høy lyd i hele mitt liv, sier Qadratullah, en innbygger i Achin-distriktet til DPA.

– Eksplosjonen var den største jeg noensinne har sett. Området ble oppslukt av høye flammer, sier Shinwari, en annen innbygger, til AFP.

Malik Mohammad bor rundt 7 kilometer unna bombemålet. Sjokkbølgen fra bomben førte til at glass ble knust i huset og familien søkte tilflukt i redsel, forteller han.

En afghansk opprører sier til AFP at lokalbefolkningen sammenlignet ristingen i jorda med et jordskjelv. Folk ble slått i bakken og besvimte, sier han.

– Folk har begynt å dra fra området av frykt for flere bombeangrep, legger han til.

Fordømmer angrepet

Tidligere president Hamid Karzai fordømmer torsdagens bombeangrep.

– Dette er ikke krig mot terror, men en umenneskelig krig som på brutalt vis misbruker vårt land som testarena for nye og farlige våpen, sier Karzai.

IS etablerte sin tilstedeværelse i Achin i januar 2015. Den såkalte Khorasan-avdelingen av IS omfatter IS-opprørere både på afghansk og pakistansk side av grensen, og dette var første gang IS offisielt hadde opprettet tilstedeværelse utenfor den arabiske verden.

Angrepet ble utført i samarbeid med afghanske myndigheter, heter det i en uttalelse fra presidentpalasset i Kabul.

"Alle bombers mor"

USAs forsvarsdepartement Pentagon opplyser at bomben ble sluppet fra et amerikansk transportfly av typen MC-130 klokken 19.32 lokal tid "som ledd i en pågående innsats for å bekjempe IS i Afghanistan".

USAs president Donald Trump ga ordren om å slippe kjempebomben.

– Det jeg gjør er å gi hæren tillatelse. Vi har gitt dem fullmakt, noe de har de fulgt opp. Det er oppriktig talt derfor de har hatt så stor suksess i det siste, sier Trump.

Bomben som USA slapp, går under kallenavnet "alle bombers mor" og er den største konvensjonelle bomben som USA noensinne har brukt i et angrep. Ifølge Pentagon inneholdt bomben, som har typebetegnelsen GBU-43, 11 tonn med eksplosiver.

(©NTB)