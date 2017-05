Apple selger færre telefoner, men tjener mer

Apple rapporterer tirsdag kveld inntekter på over 11 milliarder dollar for første kvartal, en oppgang på 4,9 prosent fra samme kvartal i fjor. Omsetningen øker også, med 4,6 prosent til nærmere 52,9 milliarder dollar.

Inntekter og omsetning er mindre enn forventet, blant annet fordi salget av iPhone har flatet ut. Etter at resultatene ble kjent falt aksjen rundt to prosent. Også salget av nettbrett, datamaskiner og andre produkter, inkludert smartklokker, har også gått noe ned.

Apple er fremdeles verdens mest verdifulle selskap, men fullt klar over at markedet for smarttelefoner begynner å mettes i tillegg til at konkurransen er stor. Analytikere ser nå på muligheter for å utvikle nye produkter for å møte disse utfordringene.

Apple planlegger å gi ut en ny iPhone-modell i forbindelse med 10-årsjubileet.