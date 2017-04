Bannon fjernet fra USAs nasjonale sikkerhetsråd

Ifølge en ny liste over medlemmer av den øverste komiteen i rådet, er Bannon ute. USAs forsvarssjef Joe Dunford og øverste etterretningssjef Dan Coats er tilbake i komiteen som faste medlemmer.

En talspersonen fra Det hvite hus bekrefter utbyttingen og sier at det er etter ønske fra Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster. Ifølge Det hvite hus ønsker McMaster å gjøre ting på sin egen måte, og Trump lovet ham at han kunne utnevne sine egne representanter til NSC.

Oppgaven utført

En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.

Bannon skal sjelden ha deltatt på møtene, og hans oppgave er over, ifølge avisen. Deres kilder understreker at beslutningen om å omorganisere NSC og fjerne Bannon ikke er en degradering av den omstridte rådgiveren.

Presidenten fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.

Rasistanklager

Steve Bannon er Trumps seniorrådgiver og blir omtalt som en av hans viktigste strateger. Kritikerne anklager Bannon for å være rasist, antisemitt, fanatisk høyrenasjonalist og det som verre er, blant annet med henvisning til tiden som leder for Breitbart News.

– Jeg er ingen hvit nasjonalist, jeg er nasjonalist, jeg er en økonomisk nasjonalist, sier han.

Bannon vokste opp i en arbeiderfamilie bestående av demokrater i Norfolk i Virginia. Blant mange ulike tidligere jobber har han vært investor i Hollywood, der han blant annet tjente gode penger på den populære TV-serien Seinfeld.

Deretter fant han veien inn i konspirative sirkler og alternative medier på ytre høyre fløy, der han raskt ble en sentral skikkelse.

