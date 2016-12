Mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot et julemarked i Berlin, flyktet mest sannsynlig alene, sier en italiensk tjenestemann.

Anis Amri, den 24 år gamle tunisieren som er mistenkt for å ha kjørt et vogntog inn i et julemarked i Berlin mandag, ble natt til fredag skutt og drept i utkanten av Milano.

Tyske myndigheter startet fredag arbeidet med å avdekke hvorvidt Amri hadde noen medsammensvorne i planleggingen eller utførelsen av angrepet han er mistenkt for å stå bak, opplyste den tyske riksadvokaten fredag.