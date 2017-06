Bombematerialer funnet hos gjerningsmannen i Brussel

Mannen hadde med seg en veske som inneholdt gassflasker og spikre. Den forårsaket to eksplosjoner, men eksplosivene gikk kun delvis av.

– Det er klart at han ønsket å gjøre mye mer skade enn hva han gjorde. Vesken eksploderte to ganger, men det kunne ha gått langt verre, opplyste talsmann for påtalemyndigheten, Eric Van Der Sypt, på en pressekonferanse onsdag.

Han sier at angriperen løp mot en soldat og ropte Allahu Akbar–Gud er størst på arabisk–hvorpå soldaten skjøt og drepte ham. Ingen andre personer kom til skade i angrepet tirsdag kveld.

Hjemme hos 36-åringen har etterforskerne funnet materialer som kan brukes til å lage eksplosiver. Det er også gjort funn som tyder på at han sympatiserte med den ytterliggående islamistgruppa IS.

Intet bombebelte

Gjerningsmannen ble liggende på bakken i flere timer mens en bombegruppe sjekket om han var utstyrt med flere eksplosiver.

Ifølge tidligere meldinger var han utstyrt med et bombebelte, men det avviser Van Der Sypt.

Foreløpig blir han kun omtalt som O.Z. siden myndighetene enn så lenge ikke vil offentliggjøre hans fulle navn.

Ifølge påtalemyndigheten var 36-åringen ikke kjent for å ha noen såkalte terrorforbindelser.

Bodde i Molenbeek

Belgiske medier har meldt at mannen var bosatt i Molenbeek utenfor Brussel. Flere av angriperne i terrorangrepene i Paris i november 2015 og Brussel i 2016 kom fra denne forstaden.

Etter eksplosjonen på sentralstasjonen, har politiet iverksatt flere aksjoner i forstaden, der mange av innbyggerne har innvandringsbakgrunn.

Sentralstasjonen åpnet igjen onsdag morgen, og da var en kommandobil fra politiet og flere politifolk fortsatt på plass, ifølge øyenvitner.

Det er også varslet strengt vakthold i forbindelse med at det britiske bandet Coldplay skal holde en konsert i byen onsdag kveld.