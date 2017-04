Bortført jente på Kypros gjenforent med faren

– Han har opplyst at han er gjenforent med datteren sin og at de har det bra, sier farens advokat, Morten Engesbak, til NTB.

Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført fra en barnehage i Nikosia i 7.45-tiden.

Ifølge politiet var det to maskerte menn som tok med seg treåringen, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen. Flere ansatte forsøkte forgjeves å stanse kidnapperne, som stakk av i en Range Rover uten skilter.

Spesialavdelinger i det kypriotiske politiet leter etter bilen. Kripos ble informert om kidnappingen torsdag morgen og bistår kypriotisk politi i etterforskningen.

Bortføringsforsøk i fjor

Jentas mor hadde tidligere tatt henne med fra Norge til Kypros, og jenta er den samme som tre nordmenn var mistenkt for å ha forsøkt å bortføre fra Kypros i februar i fjor på oppdrag fra faren.

De mistenkte ble pågrepet, men senere løslatt. En av de tre var den tidligere torpedoen Espen Lee. Senere ble Lee, barnefaren og to andre nordmenn siktet for frihetsberøvelse og omsorgsunndragelse av norsk politi, men saken ble henlagt av statsadvokaten i Norge

Kypriotisk politi sa senere at de ikke fant noen holdepunkter for at de tre hadde gjort noe straffbart. Lee ble utvist fra Kypros og var tilbake i Norge tolv døgn senere.

Det er ingen indikasjoner på at de samme personene er involvert i dagens kidnapping. Advokat John Christian Elden, som representerte Lee, opplyser til NTB at hans klient er hjemme i Norge.

Tror han er på Kypros

Engesbak hadde torsdag ingen formening om når han kan gi flere opplysninger om saken. Han kunne heller ikke kommentere hvor faren befant seg. Advokaten representerer jentas far sammen med sin kollega Mette Yvonne Larsen.

Morens advokat Laris Vrahimis sa til TV 2 i 13-tiden at myndighetene tror faren fremdeles er på Kypros Ifølge kanalens kilder krysset kidnappernes bil grensen mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros. FNs buffersone deler øya i to. Sonen løper skrått over øya gjennom hovedstaden Nikosia.

Politiet slo full alarm og har sikret seg overvåkningsbilder fra området. De økte også kontrollen på de forskjellige overgangene ut av Kypros, skriver VG.

– Vi sjekker biler, i luften og til sjøs. På nåværende tidspunkt så vet vi ikke om hun er tatt ut av Kypros, eller hvor hun eventuelt er, så vi sjekker alt, sa pressetalsmann Stelios Stiliano i det kypriotiske politiet.