Brann-inferno i boligblokk i London

– Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa Londons brannsjef Dany Cotton onsdag morgen.

– Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.

Over 50 mennesker er brakt til sykehus, og flere hundre brannfolk jobbet på stedet gjennom natten. På morgenen var mesteparten av den 24 etasjer høye bygningen fullstendig utbrent.

Røyk steg opp fra etasjer hvor ilden ennå ikke var slukket. Fortsatt kom det flammer ut av enkelte vinduer i Grenfell Tower i bydelen North Kensington.

Det var frykt for at bygningen kunne rase sammen, og en ekspert var på stedet for å vurdere situasjonen. Brannfolk fortsatte likevel letingen etter mulig overlevende i etasjene som var minst berørt av brannen.

– Hoppet ut av vinduer

Høyblokken består av 120 kommunale leiligheter. Flammene skal raskt ha spredt seg oppover utsiden av bygningen etter at brannen oppsto rundt klokka 1.

– Jeg er heldig som er i live. Og mange mennesker har ikke kommet ut av bygningen, sa en beboer til avisa The Guardian.

Flere øyenvitner har fortalt om desperate mennesker som hoppet ut av brennende og røykfylte leiligheter. Hadil Alamily sier hun så en mann som signaliserte SOS med en lommelykt fra en av de øverste etasjene.

– Han ropte hjelp, hjelp, hjelp, men ingen hjalp ham. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han sto bokstavelig talt i flammer og hoppet, sier Alamily

En kvinne ved navn Tamara forteller om flere som kastet barna sine ut av vinduer i det brennende bygget.

– De ropte redd barna mine, sier hun til BBC.

Andre skal ha knytt sammen laken og forsøkt å klatre ned langs siden av bygget.

Advarte om brannfare

Brannsjef Dany Cotton beskriver brannen i boligblokken som en hendelse uten sidestykke. I løpet av sine 29 år i brannvesenet i London har hun aldri opplevd en lignende brannkatastrofe.

Minst 40 brannbiler og 20 ambulanser rykket ut til blokken, og overlevende og evakuerte ble samlet i kirker og samfunnshus i nærheten.

Flere overlevende har fortalt at det ikke ble utløst noen brannalarm for hele bygningen. Noen hørte naboenes røykvarslere, mens andre oppdaget brannen på grunn av bråk utenfra.

En beboerforening har tidligere varslet om stor brannfare både i Grenfell Tower og andre kommunale bygninger i bydelen.

– Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.

Bygget ble oppført på 1970-tallet og har nylig fått ny utvendig kledning og nye vinduer.

Fakta: Brannen i London Brannen i Grenfell Tower i North Kensington i London ble meldt klokka 0.54 natt til onsdag lokal tid.

Det er 120 kommunale leiligheter i den 24 etasjer høye boligblokken.

Mesteparten av boligblokken så ut til å være fullstendig utbrent onsdag morgen.

Brannvesenet har bekreftet at mennesker er omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent. Over 50 mennesker er fraktet til sykehus.

Overlevende forteller at det ikke ble utløst noen brannalarm for hele bygningen. Beboere har tidligere advart om stor brannfare i de kommunale boligene i bydelen. (Kilder: The Guardian, BBC, AP, NTB)

