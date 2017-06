Brende: – Dette blir vanskelige uker for Storbritannia

Statsminister Theresa May og de konservative har gjort et langt dårligere valg enn de hadde regnet med.

– Det Storbritannia trenger nå, er stabilitet, for de skal gjennom noe av det mest krevende landet har gått løs på – nemlig å melde seg ut av EU. Og hun ville jo ha hatt større flertall i Parlamentet for å håndtere en så kompleks situasjon. Dette er verdens femte største økonomi og Norges viktigste handelspartner, sier Brende til NRK.

– Dette blir vanskelig for Storbritannia, for jeg tror vi har sett bare toppen av isfjellet når det gjelder hvor krevende det er å melde seg ut av EU. Dette blir vanskelige uker for Storbritannia og også mer krevende enn vi hadde håpet, fortsetter han.