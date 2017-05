Brigitte Macron: - Det er absolutt nødvendig at Emmanuel vinner i år. Hvem vet hvordan jeg ser ut om fem år?

Som partner og ektefelle har Brigitte Macron vært med på å forme sin tidligere elev, som nå kan bli Frankrikes neste president. Den tidligere læreren har politisk teft, sans for humor, og bidrar til å skape en positiv og optimistisk stemning rundt Emmanuel Macrons kandidatur. Rådgiverne advarer imidlertid om at de må unngå å ligne deltakere fra et realityprogram.