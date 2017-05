Britisk politi raser etter lekkasjer i USA

The New York Times trykket torsdag åstedsbilder fra Manchester Arena, der 22 mennesker ble drept av en selvmordsbomber mandag.

Ett av bildene, som åpenbart er tatt av politiets etterforskere, viser blant annet det som skal være utløsermekanismen til bomben som ble benyttet, samt restene av den blå ryggsekken bomben skal ha vært skjult i.

Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA har lekket til pressen, noe de mener bidrar til å svekke den videre etterforskningen.

Navnga selvmordsbomber

Det var også amerikanske medier som først offentliggjorde navnet til den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi, en opplysning britene hadde delt med USA.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd la ikke skjul på at hun var «irritert» over lekkasjen. Hun gjorde det helt klart overfor Washington at noe slikt «ikke må skje igjen», noe det åpenbart likevel gjorde.

Bombemaker på frifot

Ifølge The New York Times var bomben som ble benyttet i Manchester så kraftig og avansert at den neppe var laget av Abedi. Det fryktes derfor at en dyktig bombemaker fortsatt er på frifot og at det kan komme nye terrorangrep i Storbritannia, som har hevet trusselnivået til «kritisk».

Storbritannias statsminister Theresa May vil ifølge BBC ta opp britenes misnøye med lekkasjene i USA når hun torsdag møter president Donald Trump under NATO-toppmøtet i Brussel.