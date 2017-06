Britiske imamer nekter å be for gjerningsmennene i London

Muslimske ledere fra flere ulike islamske skoler har gått sammen i saken, skriver The Guardian. Avisa beskriver utspillet som svært uvanlig.

De muslimske lederne gir uttrykk for «sjokk og dyp avsky for disse kaldblodige drapene».

«Vi vil ikke be den tradisjonelle islamske gravferdsbønnen for gjerningsmennene, og vi oppfordrer også andre imamer og religiøse ledere til å avstå fra å gi dem et slikt privilegium», uttaler gruppen.

Tre menn antas å stå bak terrorangrepet i London lørdag kveld der sju personer ble drept. Alle tre ble drept av politiet.

To av mennene er identifisert som Khuram Shazad Butt (27) og Rachid Redouane (30).