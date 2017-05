CIA-sjef var bekymret for kontakt mellom Russland og Trumps folk

Situasjonen fikk Brennan til å lure på om russerne forsøkte å få personer tilknyttet Trumps valgkamp til å samarbeide. I fjor sommer ble han gradvis mer bekymret, sa den tidligere CIA-sjefen under en høring i Representantenes hus tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Brennan mener russiske myndigheter sto bak et «aggressivt» og «omfattende» forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Allerede i fjor konkluderte amerikansk etterretning med at russernes mål var å hjelpe Trump og ødelegge for Hillary Clinton.

Russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke samfunnsdebatten via ulike medier, og stått bak hackerangrep rettet mot Det demokratiske partiet. Informasjon som var skadelig for Demokratene, ble senere lekket.

FBI-etterforskning

Brennan forteller at han tok saken opp direkte med sjefen for den russiske etterretningsorganisasjonen FSB. FSB-sjefen avviste anklagene, slik Russlands president Vladimir Putin også har gjort.

Under høringen tirsdag sa Brennan at han ikke vet om det faktisk var noe samarbeid mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet Trumps valgkamp. Det føderale politiet FBI er i gang med en etterforskning for å finne svaret på dette spørsmålet, og saken granskes i tillegg av Kongressen.

Trump selv har flere ganger avvist at det fantes noe slikt samarbeid. Presidenten mener han er utsatt for en heksejakt, og tidligere denne måneden sparket han FBI-sjefen James Comey.

En av presidentens talspersoner sa etterpå at de håpet sparkingen av Comey ville bidra til at Russland-etterforskningen fikk en «konklusjon».

Kalte inn til møte

I juli i fjor valgte Brennan å innkalle representanter for CIA, FBI og etterretningsorganisasjonen NSA til et møte for å diskutere Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget.

På dette tidspunktet var CIA-sjefen allerede bekymret for et mulig samarbeid mellom Russland og Trumps medarbeidere.

– Jeg vet at det var et tilstrekkelig grunnlag av informasjon og etterretning til at FBI måtte gjennomføre videre etterforskning, sa Brennan under høringen.

Store mengder informasjon fra dataangrep rettet mot Demokratene ble offentliggjort av nettstedet WikiLeaks under valgkampen i fjor. Brennen mener det foregår et samarbeid mellom Russland og WikiLeaks via mellommenn – til tross for at både russerne og nettstedet benekter dette.

Mens amerikansk etterretning nå hevder Russland har blandet seg inn i amerikansk politikk, har russerne mange ganger tidligere rettet lignende anklager mot USA. Russiske myndigheter har uttrykt sterk misnøye med amerikanske forsøk på å påvirke den politiske utviklingen både i Russland og flere av Russlands naboland.