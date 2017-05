CNN: Stevning i FBIs Russland-etterforskning før Comey-oppsigelse

Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.

Stevningene er blitt utstedt i løpet av de siste ukene, men kanalen fikk først vite om stevningene bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey tirsdag.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om at Flynn ikke skal ha fortalt visepresident Mike Pence sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington, noe som førte til at Pences uttalelser om saken ikke stemte med virkeligheten.

Flynn innrømmet å ha vært «uaktsom» ved å ha gitt utilstrekkelig informasjon til Pence og andre angående sin kontakt med ambassadør Sergej Kisljak 29. desember.

Ingen kommentar

Det er personer som var ansatt på kontrakt hos Flynn i tiden etter at daværende president Barack Obama i 2014 sparket ham fra etterretningsetaten Defence Intelligence Agency (DIA) som er stevnet, ifølge CNNs kilder.

Verken Flynns advokat Robert Kelner, FBI, justisdepartementet eller påtalemyndighetens kontor i Alexandria vil kommentere saken.

Stevningen av Flynns bekjente er det første tegnet på en større utvikling i FBIs etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland. Etterforskerne har blant annet prøvd å finne ut om det har funnet sted uregelmessigheter i forbindelse med at Flynn mottok penger fra klienter med tilknytning til myndigheter i Russland og Tyrkia.

Russland og Tyrkia

En granskningskomité i Kongressen har dessuten anklaget Flynn for mulig lovbrudd ved at han ikke la fram opplysninger om at han mottok 45.000 dollar for å ha deltatt på et arrangement i Moskva for å feire den statlig finansierte nyhetskanalen Russia Today. Ifølge amerikansk etterretning spilte Russia Today en nøkkelrolle i arbeidet med å spre stjålne eposter som hadde til hensikt å sverte Hillary Clintons valgkamp.

Flynns forsvarer Robert Kelner sier at Flynn ikke skjulte noe som helst, og at Flynn varslet DIA om sin reise til Russland.

– Som tidligere opplyst, varslet general Flynn DIA angående sin tale hos Russia Today, både før og etter reisen, og han svarte på alle spørsmål som ble stilt angående reisen under høringen i Kongressen, sier Kelner.

I mars ble Flynns lobbyselskap registrert hos justisdepartementet i Washington som utenlandsk agent for den tyrkiske regjeringen, med en kontrakt verdt 500.000 dollar.