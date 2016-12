Skuespilleren Carrie Fisher, mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene, fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles. Tilstanden hennes er ikke kjent.

Broren Todd Fisher sier 60 år gamle Fisher får «utmerket pleie» på intensivavdelingen, men han kan ikke si noe om tilstanden hennes. Han sa tidligere at tilstanden var stabil, men senere sier han at detaljer om tilstanden ikke er kjent. Han legger til at mange opplysninger bare er spekulasjoner.

Skuespilleren falt sammen 15 minutter før flyet landet og ble kjørt til sykehus straks flyet var på bakken, ifølge kjendisnettstedet TMZ, som siterer anonyme kilder på at hun ble rammet av infarkt.