En sikkerhetsansatt som var til stede forteller at nyheten kom opp på TV-ene i bakgrunnen i lokalet. Comey reagerte med å humre, før han fortsatte talen til de ansatte. New York Times skriver at han sa det var en «ganske morsom» spøk da nyheten kom opp.

Han gikk inn på et kontor da han var ferdig med å snakke, og han kom ikke tilbake til rommet. På samme tid ble Trumps oppsigelsesbrev levert til FBIs hovedkontorer i Washington.

Comey reiste senere fra Los Angeles tilbake til Washington.