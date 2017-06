Corbyn ber statsminister May trekke seg etter det dårlige valgresultatet

Corbyn oppfordrer statsministeren til å gjøre det rette for landet og trekke seg, slik at en ny regjering kan dannes. Han uttalte seg etter at det ble klart at han beholder sin plass i Parlamentet etter å ha fått nok stemmer i valgkretsen sin i London.

Allerede før valgresultatet var klart, slo Corbyn fast at de konservative har tapt plasser, stemmer og støtte. Da lå Mays parti an til å få 318 seter i Parlamentet, der det trengs 326 for å ha flertall. Men selv uten flertall vil de konservative fortsatt være det største partiet og kan fortsette i regjering, med støtte fra andre partier.

Corbyn sier at det politiske landskapet i Storbritannia er forandret og at folket har avvist den konservative linjen.

May uttalte kort etter på direktesendt TV at det påhviler de konservative å sørge for stabiliteten i landet. May var da i sin egen valgkrets Maidenhead.