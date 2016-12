Danske myndigheter legger dramatiske redningsplaner for å hente hjem kvinner som er blitt tatt med til utlandet med tvang av sine familier, skriver Berlingske.

Utenriksdepartementet har for tiden 20 personer på en liste over dem de forsøker å hente tilbake til Danmark, skriver avisen. Listen omfatter saker som er kategorisert som æresrelaterte.

– Vanligvis er det yngre kvinner som under tvang har blitt ført til et land som familien stammer fra. De blir ofte fratatt sine pass. En del bor i det jeg vil kalle husarrest, sier René Dinesen, leder for utenriksdepartementets borgerservice.