Dansk sykepleier dømt til tolv års fengsel for drapsforsøk

Drapsforsøkene fant sted på sykehuset i Nykøbing Falster i årene 2012 til 2015.

Dommen mot den 32 år gamle kvinnen ble torsdag fastsatt til tolv års fengsel for drapsforsøk. Dagen før hadde Østre Landsret slått fast at hun ikke kunne dømmes for drap – slik hun ble i den første rettssaken i 2016.

Årsaken er at det ikke med sikkerhet kan fastslås at sykepleierens overmedisinering av pasientene alene forklarer dødsfallene.

– Jeg er overrasket over at landsretten har kommet fram til tolv års fengsel, sier aktor Karen Vistisen.

I sin prosedyre onsdag viste Vistisen til det hun omtalte som flere «svært skjerpende» omstendigheter.

– Det er snakk om en sykepleier som er ansatt på et sykehus for å passe på pasientene, sa Vistisen.

I den første saken ble kvinnen dømt for tre drap og et drapsforsøk. Hun ble av retten kjent skyldig i å ha gitt sine ofre dødelige doser medisin. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

– Klienten min er veldig lettet. Hun går fra å få en livstidsdom, hvor hun risikerte å sitte inne i 30 år, til å få en tidsbestemt straff på 12 år, sier kvinnens forsvarer Michael Juul Eriksen.