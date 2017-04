Den antatte gjerningsmannen fikk avslått asylsøknad: Dette vet vi om terroristen i Stockholm

Den antatte gjerningsmannen, som skal være usbekisk statsborger, søkte om asyl i Sverige i 2014. Søknaden ble avslått i juni 2016, da ble det ble også besluttet å utvise ham, opplyser svensk politi på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Mannen forsvant etter denne utvisningen, og 24. februar 2017 ble han etterlyst av politiet.

Politiet sier at mistankene mot den pågrepne 39-åringen «styrkes etterhvert som etterforskningen utvikler seg.»

Søndag fikk ytterligere en person status som mistenkt etter angrepet i Stockholm fredag, melder Expressen. Senere kom det opplysninger om at vedkommende har fårr oppnevnt offentlig forsvarer, og at han er siktet for terrorhandlinger med døden til følge.

TT NEWS AGENCY / X02350

Den hovedmistenkte ble pågrepet i en politiaksjon i Märsta, nord for Stockholm, ikke langt fra Arlanda, fredag kveld. Mannen skal ha vært skadet og uttalt at han var «skyldig i attentatet i Stockholm».

Dette vet vi om gjerningsmannen så langt:

Han er en 39-årig firebarnsfar bosatt i Sverige

Mannen som leder etterforskningen, aktor Hans Ihrman, bekrefter på det svenske politiets nettside at den pågrepne mannen er en 39-åring fra Usbekistan.

En kvinne forteller til Aftonbladet at mannen har fire barn og at han jobber i byggebransjen.

– Jeg kan ikke tro at det er han som står bak. Han snakker aldri om politikk eller religion. Det eneste han snakker om er å skaffe seg flere jobber så han kan sende penger hjem til familien, sier kvinnen.

Ifølge NRK jobbet han de seneste årene som asbestsanerer i Stockholmsområdet. I jobbintervjuet hos entreprenøren der han jobbet, oppga han at han hadde spesialkunnskaper om sprengstoff.

AFTONBLADET / 5600 / IBLAB

Han bodde et annet sted enn svenske myndigheter hadde fått opplyst

Dagens Nyheter har snakket med en kvinne som hevder at den mistenkte usbekeren har hatt postadresse hos henne.

– Vi er usbekere og hjelper hverandre. Denne mannen spurte om det var greit at en venn av han fikk sin post sendt til meg, og det godkjente jeg, sier kvinnen til DN.

Ifølge Expressen, som har snakket med naboer, har han regelmessig gått inn og ut av en leilighet i en forstad til Stockholm, Vårberg, den siste tiden.

Naboene beskriver ham som en opptatt mann som alltid var på farten, men som var høflig og holdt opp dørene for folk.

Politiet foretok ifølge Aftonbladet en omfattende ransakelse av denne leiligheten lørdag, på bakgrunn av opplysninger om at mannen skal ha befunnet seg her i timene før udåden.

Gjerningsmannen har vært i politiets søkelys tidligere

Under en pressekonferanse lørdag kunne den svenske sikkerhetstjenesten Säpo opplyse at de ble tipset om den antatte gjerningsmannen allerede i 2016.

Fordi de ikke kunne koble han til ekstreme miljøer, fant de ikke grunn til å gå videre med tipset.

Kjendisadvokat oppnevnt som forsvarer

Den profilerte advokaten Johan Eriksson er utnevnt som mannens forsvarer. Han har tidligere forsvart friidrettstrener Ulf Karlsson, som ble saksøkt av Zlatan Ibrahimovic i 2016, og deltar i realityserien «Advokaterna» på svensk TV.

Eriksson sier til Aftonbladet at saken er spesiell, og at det er viktig at man forholder seg til saken på riktig måte.

– Det er viktig at man ikke blir dratt med, og håndterer denne prosessen feil, sier han til den svenske avisen.

– Men det er en selvfølge at denne saken blir spesiell. Interessen kommer til å være enorm.

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han har uttrykt IS-støtte i sosiale medier

Ifølge Aftonbladet har den pågrepne mannen uttrykt sympati med den ekstrae IS.

Avisen skriver at 39-åringen har lastet opp propagandafilmer for IS på Facebook. Han har også likt et bilde som viser blodige ofre, tatt sekunder etter eksplosjonen under Boston maraton 15. april 2013.

Morten Uglum

Politiet tror han kjørte lastebilen

– Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson om den mistenkte 39-åringen.

Politiet har sagt at de stadig er sikrere på at dette er mannen som kjørte lastebilen. Svensk politi gjennomførte lørdag et avhør med 39-åringen.

Det opplyser 39-åringens forsvarer Johan Eriksson til Aftonbladet lørdag kveld. Avhøret var det første der forsvareren var til stede.

Ifølge Eriksson har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, og vil derfor ikke uttale seg om avhøret utenom å bekrefte at det fant sted.

Markus Schreiber / TT / NTB scanpix

Men gjorde han ugjerningen alene?

Under pressekonferansen på lørdag opplyste politiet at de fremdeles ikke kan utelukke at flere personer er innblandet. 39-åringen er siktet for terrorhandling ved drap – som i Norge tilsvarer at påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å stå bak terroranslaget.

– Foreløpig er det kun én person som har denne statusen, sier politiets pressetalsmann.

Like etter klokken 17 lørdag ettermiddag slo sivilt politi til mot en hvit personbil på Kungsholmen, sentralt i Stockholm, melder Aftonbladet. Minst to av de tre personene som befant seg i bilen ble lagt i bakken. Deretter ble alle tre ført bort, to menn og en kvinne.

Les mer: Minst fire personer anholdt i to politiaksjoner i Stockholm lørdag kveld

En time senere, like etter klokken 18, gikk mannskaper fra den svenske innsatsstyrken inn i en leilighet i Vårberg, sør i Stockholm.

Ifølge Expressen er seks usbekiske statsborgere tatt inn til avhør lørdag kveld. Under politiets pressekonferanse søndag kom det frem at fem personer har status som mistenkt i saken.

MER OM STOCKHOLM-ANGREPET: