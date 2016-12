Den røde armes kor utradert i russisk flystyrt

Vrakrester og et titall døde fra Tupolev Tu-154-flyet som tilhørte forsvarsdepartementet, er lokalisert i havet, og myndighetene sier det ikke er tegn til at noen har overlevd ulykken.

– Flykrasj-stedet har blitt lokalisert. Det er ingen tegn til overlevende, opplyser det russiske krisedepartementet til lokale nyhetsbyråer.

Flyet som var på vei til en russisk flybase i Latakia i Syria, styrtet i Svartehavet like etter avgang etter tanking på Adler-Sotsji-lufthavna, opplyser talsmann Igor Konasjenkov på departementets hjemmeside.

Bare to minutter etter at flyet tok av i godt vær rundt klokken 5.25 lokal tid, forsvant det fra radaren, forteller talsmannen, som legger til at flyet hadde vært i tjeneste siden 1983 og gjennomgikk grundig vedlikehold både i 2014 og i år.

Utelukker ikke terror

Samferdselsminister Maksim Sokolov sier etterforskerne vil undersøke alle mulige årsaker til flystyrten. Han ville ikke utelukke terror, selv om en tjenestemann tidligere sa at terror var umulig siden flyet tilhørte forsvaret.

Han sa den sannsynlige årsaken enten var flygerfeil eller en feil med flyet.

En større leteaksjon med fly, 27 skip, helikoptre og dykkere er igangsatt, og selve flyvraket er funnet på 50 til 70 meters dybde, rundt 1,5 kilometer utenfor kysten ved Sotsji. Rundt ti omkomne er også funnet i sjøen utenfor Sotsji.

Russlands president Vladimir Putin sender sin kondolanse til familie og venner av ofrene for den fatale flyulykken og har beordret full gransking.

– Putin har bedt statsminister Dmitrij Medvedev om å danne og lede en statlig kommisjon som skal etterforske flykrasjet, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Berømt kor

Flyet hadde 84 passasjerer og et mannskap på åtte om bord. 64 av dem tilhører Alexandrov-ensemblet, som er et av to kor i Russland som har rett til å kalle seg Den røde armés kor.

Mannskoret, som hører til de væpnede styrkene og alltid opptrer i full uniform, var på vei til Syria for å opptre for russiske styrker under nyttårsfeiringen.

Koret som ble grunnlagt på 1920-tallet, er det russiske militæres stolthet. Det ble berømt i sovjettiden for sine patriotiske sanger, men har de siste årene forsøkt å appellere også til et mer moderne publikum.

Ensemblet som inkluderer et band og en dansetrupp, består av 186 mennesker, hvorav 70 hører til mannskoret. De fleste av kormedlemmene var på ulykkesflyet.

En soloist ble hjemme fordi kona skulle føde, og en annen fikk ikke reise fordi passet hans var utløpt.

Berømt dirigent

Blant dem som var om bord, er den berømte dirigenten Valerij Khalilov og Elizaveta «doktor Liza» Glinka, leder av hjelpeorganisasjonen Spravedlivaja Pomostji og som sitter i Kremls menneskerettighetsråd.

Rådets leder Mikhail Fedotov forteller at Glinka var på vei til Syria med medisiner til et universitetssykehus i kystbyen Latakia nær flystasjonen.

Blant passasjerene var det også ni journalister. De statlige kanalene Pervy Kanal, NTV og Zvezda opplyser at de hadde tre ansatte hver om bord i flyet.

Tupolev Tu-154 var i flere tiår selve arbeidshesten i russisk luftfart. Flyet er solid og robust, men på grunn av dårlig vedlikehold og menneskelige feil har det vært involvert i en rekke ulykker. Det fikk derfor et dårlig rykte i vest.

I 2010 omkom Polens president Lech Kaczynski og over 90 andre da den polske statens Tu-154-fly styrtet ved den russiske byen Smolensk.

Fakta: Alexandrov-koret Mannskoret ble stiftet under Sovjet-tiden, og er den russiske hærens offisielle kor.

Det er oppkalt etter gruppens første korleder: Alexander Vasiljevitsj Alexandrov (1883–1946).

Sammen med MVD-ensemblet, som er det andre kjente armeensemblet, er koret den eneste gruppen med rett til tittelen «Red Army Choir».

