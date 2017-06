Donald Trump forplikter USA til NATOs artikkel 5

* Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.

* Artikkel 5 i pakten sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene i Europa eller Nord-Amerika er et angrep mot alle. Hvis et slikt angrep finner sted, vil den enkelte medlemsstat selv ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

* Artikkelen er gjort gjeldende én gang, i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001.