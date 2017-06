Dronningens apanasje, som skal dekke utgifter til lønn til ansatte, offisielle reiser og vedlikehold av eiendommene økes med 8 prosent, ifølge BBC.

Apanasjen regnes ut basert på avkastningen fra kongehusets offentlige eiendommer. Dronningens fortjeneste fra eiendommene utbetales for to år av gangen.

Etter økningen vil dronningens inntekt tilsvare over 880 millioner kroner, ifølge Evening Standard. Noe av bakgrunnen til at det bevilges mer penger, er for å kunne betale for oppussingsarbeid på ærverdige Buckingham Palace i London.

Utbetalingene til dronningen tilsvarte i 2016 om lag 65 pence per innbygger i Storbritannia per år. Det tilsvarer i overkant av sju norske kroner.

Dronningens finansielle rådgiver Alan Reid, med den offisielle tittelen The Keeper of the Privy Purse, sier det tilsvarer prisen på et frimerke.

– Vurdert ut fra hva dronningen gjør og representerer for landet, så mener jeg det er god valuta for pengene, sier Reid.