Duterte truer med å kaste korrupte tjenestemenn ut av helikopter

– Om du er korrupt kommer jeg til å hente deg med helikopter, og jeg kommer til å kaste deg ut. Jeg har gjort det før, så hvorfor skulle jeg ikke gjøre det igjen, sier Duterte.

Den filippinske presidenten hevder at han tidligere har kastet en kinesisk mann som var mistenkt for voldtekt og drap ut av et helikopter. Det er uklart når og hvor denne hendelsen skal ha funnet sted. Presidentens talsperson antyder at det aldri har skjedd.

Duterte har fra før høstet massiv internasjonal kritikk for sin kampanje mot påståtte kriminelle og narkomane, som har kostet 6.000 mennesker livet siden har tiltrådte i juni.

I forrige uke ba FNs høykommissær for menneskerettigheter Filippinene om å etterforske president Duterte for drap.

En rekke land og menneskerettighetsorganisasjoner mener presidenten i realiteten har gitt grønt lys til utenomrettslige henrettelser, ved å love straffefrihet for drap på mistenkte.