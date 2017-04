ETA har lagt ned våpnene

Lørdag overleverte ETA som lovet en liste til franske myndigheter over åtte steder der de har lagret våpen, ammunisjon og sprengstoff.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Matthias Fekl er politiet allerede i gang med å undersøke stedene.

– Dette er et stort skritt, uten tvil en viktig dag, sier Fekl.

Samtidig understreker spanske myndigheter at ETA ikke bør vente seg noe som helst i bytte mot avvæpningen.

– Terrorister kan ikke vente seg noen spesialbehandling, ei heller noen straffrihet for sine forbrytelser, heter det i en uttalelse fra den spanske regjeringen lørdag.

Årelang prosess

Den internasjonale kommisjonen som overvåker fredsprosessen, bekrefter at ETA dermed er å anse som avvæpnet.

Avvæpningen regnes som nest siste steg i en årelang fredsprosess. Franske og spanske myndigheter krever at ETA skal oppløses, men den baskiske separatistorganisasjonen har ikke sagt om eller når dette eventuelt vil skje.

– Det ETA må gjøre, er å oppløse seg selv og forsvinne, skrev Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido på Twitter tidligere i måneden.

Våpenhvile

ETA ble dannet i 1959. Gruppen regnes som en terrororganisasjon av EU.

Gruppen har vært inaktiv i mer enn fem år. I 2011 erklærte ETAs væpnede fløy en permanent våpenhvile, ett år etter at gruppen gjennomførte sitt siste dødelige angrep.

Lederen for det baskiske separatistpartiet Sortu, Arnaldo Otegi, sier at selv om den væpnede delen av kampen er over, er målet fortsatt det samme. Sortu har bånd til ETA.

– Fra i morgen av må vi jobbe for fangene, ofrene og demilitarisering av landet, sier han.

Både Sortu og andre baskiske aktivister krever at fengslede ETA-medlemmer må få sone nærmere sine hjemsteder, noe spanske myndigheter blankt har avvist.