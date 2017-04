Egeland ber om 72-timers våpenhvile i Øst-Ghouta

De siste ukene har det vært harde kamper i Øst-Ghouta, som er det siste gjenværende opprørskontrollerte området nær den syriske hovedstaden. De siste dagene er 49 sivile drept og 165 såret i angrep rettet mot opprørskontrollerte landsbyer i området, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Situasjonen for de rundt 400.000 menneske som bor i regionen er nå kritisk, advarer FNs spesialrådgiver Jan Egeland.

– Vi behøver en 72 timer lang pause i Øst-Ghouta, og vi behøver det i løpet av de kommende dagene, sier han. Ifølge Egeland er det nå mangel på mat og medisiner i området og sykehusene er bombet.

– Alle er enige, inkludert Russland, om at situasjonen er forferdelig, og at det trengs en egen avtale for Øst-Ghouta, sier han.

– Ingen ønsker et nytt Øst-Aleppo, sier Egeland, med henvisning til den langvarige beleiringen og den voldsomme regjeringsoffensiven for å gjenerobre byen fra opprørere i 2016.

– Det er flere mennesker som lever under beleiring øst for Damaskus enn det var i det beleirede Øst-Aleppo, advarer Egeland.

