Eksperter: Kirke-bomber viser at IS er under press

Den egyptiske grenen av Den islamske staten (IS), som tidligere var kjent som Ansar Bayt al-Maqdis, har tatt på seg ansvaret for de to angrepene som kostet minst 44 mennesker livet.

En bombe skjult under en av benkene i St. George-kirken i Tanta nord for Egypts hovedstad Kairo kostet 27 mennesker livet, og en selvmordsbomber utenfor St. Markus-katedralen i Alexandria tok minst 17 mennesker med seg i døden.

De to terrorangrepene var de siste i en lang rekke angrep fra militante islamister mot den koptiske minoriteten i Egypt, som har rundt 10 millioner medlemmer og er landets største minoritet.

Støttet Mubarak

Kopterne har alltid sluttet helhjertet opp om Egypts autoritære ledere, som mangeårig president Hosni Mubarak, og de lot seg ikke berolige av at landets første demokratisk valgte president, muslimske Mohamed Mursi lovet å være en leder for alle egyptere, uansett religion.

Da Mursi ble styrtet i et militærkupp i 2013, gikk overhodet for den koptiske kirke, pave Tawadros II, offentlig ut med støtte til kuppmakerne.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Kirker ble påtent, kristne ble angrepet og i desember i fjor ble 29 mennesker drept i terrorangrep mot to kirker i Kairo.

Større oppmerksomhet

IS i Egypt har først og fremst rettet sine angrep mot landets sikkerhetsstyrker, noe som har kostet hundrevis av soldater og politifolk livet, uten at det har fått større oppmerksomhet utenfor Egypts grenser.

Angrep mot kristne, som da sju kristne ble drept på Sinai-halvøya tidligere i år, har derimot vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Terrorangrepet i Tanta og Alexandria palmesøndag fordømmes av alle fra FNs generalsekretær António Guterres til pave Frans og utenriksminister Børge Brende, og IS har dermed oppnådd den ønskede effekten.

Eksperter tolker samtidig kirkebombene som et tegn på at IS opplever et økende press i Irak og Syria.

Skvises i Irak og Syria

– IS og deres tilhengere har siden bombingen i desember helt metodisk introdusert mer radikale, sekteriske konsepter overfor jihadistene i Egypt, sier Mokhtar Awad ved George Washington-universitetet i USA.

– Det var først i desember 2016 at IS begynte med systematiske angrep mot koptisk kristne i Egypt, mener Jantzen Garnett, en ekspert tilknyttet analyseselskapet Navanti Group.

– Når IS skvises i Irak og Syria, gjennomfører de ofte spektakulære angrep andre steder i et forsøk gjenvinne sin posisjon, styrke moralen og trekke til seg nye rekrutter, sier han.

Utvider fortsatt

I en video i februar gikk IS hardt ut mot kristne og kalte dem polyteister, folk som dyrker flere guder, og de varslet samtidig nye angrep og aksjoner.

– Disse angrepene viser at gruppen fortsatt utvider, til tross for tilbakeslag på slagmarken, sier Zack Gold ved Rafik Hariri-senteret for Midtøsten ved Atlantic Center.

Kirkeangrepene i Kairo i desember og på palmesøndag i Tanta og Alexandria, viser også at IS har styrket sin posisjon vest for Suez-kanalen, mener ekspertene.

– IS har de siste årene kjempet for å etablere seg på det egyptiske fastland, men har lidd stadig nye tilbakeslag. Disse kirkeangrepene tyder på at de har et økende nærvær der, sier Garnett.

