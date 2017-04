Eksperter tror USAs rakettangrep vil eskalere konflikten i Syria

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, sier til NTB at det amerikanske rakettangrepet natt til fredag endrer dynamikken i konflikten i Syria.

Det er første gang USA har gjennomført en operasjon mot det syriske regimet, som har støtte fra Russland og Iran.

Frontene i konflikten blir skarpere, mener Harpviken-.

– Det er kanskje enda farligere at USA blir stående i krig med Iran og Russland, enn at de blir stående i krig med Assad-regimet spesielt, sier han.

Kan bety opptrapping

Foreløpig har verken Syrias president Bashar al-Assad, Russland eller Iran svart militært, men alle tre land har kommet med sterke verbale reaksjoner. Blant annet har Russland varslet at de inntil videre trekker seg ut av flysikkerhetsavtalen de hadde med USA.

– Russland er den store jokeren her. Tidligere har det vært en "hotline" mellom USA og Russland i Syria, som har vært brukt for å unngå konfrontasjoner mellom de to. Nå kan denne ryke, og det gir grunn til bekymring, sier Harpviken.

En svensk folkerettsekspert mener russerne har rett når de betegner angrepet som et brudd på folkeretten.

–Den magefølelsen mange har av at dette er moralsk og politisk riktig, er forståelig. Men det finnes ingen folkerettslig grunn til å gjøre dette. Trump burde gått til Sikkerhetsrådet for å få et mandat, sier Ove Bring til TT.

–Da hadde Russland selvsagt lagt ned veto, men vetoretten finnes for å hindre konflikt mellom stormaktene. Risikoen er at vi går mot en verre konflikt nå, sier han videre.

Trump uforutsigbar

Trump har tidligere uttalt at han ikke ville gripe inn militært mot Assad. At presidenten nå likevel velger å gjøre dette, viser at verdens største militærmakt nå er grunnleggende uforutsigbar.

–Mange vil nok ha en grunnleggende sympati med at bruk av kjemiske våpen må få en konsekvens. Obama fikk jo kritikk for å trekke en rød linje mot dette, for så å gå til Kongressen og få nei til å agere. Men jeg tror mange av USAs allierte deler min bekymring over at denne beslutningen er svakt forankret, og knapt nok informert om på forhånd, sier Harpviken.

Den amerikanske presidenten har heller ikke presisert hvorfor angrepet ble gjennomført, utover at det var nødvendig for USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruk av kjemiske våpen. Enkelte spekulerer på om det kan bety at USA nå vil avsette Assad. En dansk forsker avviser dette.

–Det er ingenting i USAs angrep som tyder på at de ønsker å avsette den syriske presidenten. Dette var en straffereaksjon på grunn av bruken av kjemiske våpen, sier Henrik Ø. Breitenbauch, leder for Senter for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Kan bli dobbel IS-"seier"

Jihadistgruppen IS, som fortsatt opererer i Syria og Irak, har ofte brukt en sterk retorikk mot amerikansk innblanding i de to landene for å rekruttere krigere.

Harpviken tror at Trumps angrep, som til en viss grad svekker Assad-regimets militærmakt og samtidig viser at USA involverer seg i Syria, kan tjene ekstremistene.

–Jeg tror nok IS vil spille på dette for å vise at USA er en intervensjonsmakt som ikke bryr seg om folk i Syria. En situasjon der Assad i større grad trues av USA, samtidig som de kan bruke dette for å få oppslutning om sin egen sak, kan være en dobbel gevinst for dem, sier han.

