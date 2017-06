Elleve drept av kraftig bombe i Pakistan

Bomben eksploderte fredag morgen utenfor kontoret til politisjefen i Balutsjistan-provinsen sørvest i landet. Tilstanden til flere av de sårede er kritisk, opplyser sykehuskilder i byen.

TV-bilder viser flere biler med store materielle skader og knust glass strødd utover veien. Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for eksplosjonen.

Taliban i Pakistan og andre militante islamister har tidligere gått til angrep i provinsen. Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området.