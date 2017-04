Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning

President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) etter søndagens avstemning. Valgobservatørene har uttalt at folkeavstemningen om grunnlovsendringer ikke levde opp til demokratiske standarder.

– Kjenn deres plass først, sa Erdogan til observatørene da han talte utenfor presidentpalasset i Ankara mandag.

– Vi verken ser, hører eller kjenner de politisk motiverte rapportene dere kommer til å utarbeide, sa Erdogan videre. Presidenten sa at Tyrkia kommer til å fortsette ned den veien de ønsker.

– Dette landet har avholdt det mest demokratiske valget som aldri tidligere har vært sett i noe annet vestlig land, sa Erdogan.

Regelendring

Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

– Folkeavstemningen fant sted på en ujevn bane og de to sidene hadde ikke de samme mulighetene, sa lederen for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under en pressekonferanse i Ankara mandag.

Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE.

51,41 prosent stemte for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot. Tyrkias største opposisjonsparti krever at resultatet blir annullert og hevder at det fant sted omfattende fusk.

Demonstrerer

Flere tusen personer som støttet nei-siden i folkeavstemningen har mandag kveld demonstrert i Istanbul mot det angivelige valgfusket. Minst 1.000 demonstranter fylt den europeiske siden av byen, mens rundt 2.000 demonstrerte i Kadikoy på den asiatiske siden, ifølge AFP.

– Vi går skulder ved skulder mot fascisme, ropte noen av demonstrantene i Kadikoy.

Nei-siden har uttrykt sinne etter regelendringen i siste liten før folkeavstemningen søndag. Andre mindre demonstrasjoner ble avholdt i flere tyrkiske byer mandag, og 13 personer ble anholdt av politiet i feriebyen Antalya.

Internasjonale reaksjoner

– Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.

Erdogan sa i valgkampen at han ville gjeninnføre dødsstraff hvis ja-siden vant. Søndag åpnet han for å holde å holde en folkeavstemning også om dette spørsmålet.

Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel sier at hvis Tyrkia gjeninnfører dødsstraff, vil det være "synonymt med slutten på den europeiske drømmen" og markere avslutningen på flere årtier med forhandlinger om tyrkisk EU-medlemskap. Også Frankrikes president François Hollande advarer mot en gjeninnføring.

Ifølge statlige tyrkiske medier har USAs president Donald Trump ringt Erdogan og gratulert ham med seieren i folkeavstemningen, opplyser kilder. Talspersoner i Trump-administrasjonen har tidligere mandag oppfordret Tyrkia til å følge sin egen grunnlov og internasjonale avtaler, og å beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.