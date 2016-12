Erik Solheim: - Privat sektor vil redde verden

– Jeg er overbevist om at det private næringslivet er den viktigste drivkraften og garantisten for gode klimaløsninger framover. Et moderne og framtidsrettet næringsliv i USA, Kina, India og Europa ligger langt foran det som politikere gjør i mange land. Jeg innrømmer glatt at holdningen min til næringslivet er det som har endret seg mest de siste årene. I dag har jeg et fundamentalt positivt forhold til privat sektor. Den vil redde verden.

Sånn snakker altså en tidligere SV- leder. Erik Solheim (61) har også vært miljøvernminister og utviklingsminister. Nå er han sjef i FN Miljø (UNEP) med sete i Nairobi i Kenya. Han er undergeneralsekretær i FN-systemet (se faktaboks).