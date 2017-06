Etterforsker bilangrepet i Nord-London som terrorangrep

– Angrepet bærer alle kjennetegn på et terrorangrep, sier en talsmann for politiet, Neil Basu.

48-åringen som kjørte den hvite varebilen rett inn i en gruppe muslimer som akkurat hadde kommet ut av moskeen sent søndag kveld, ble pågrepet på stedet.

– På dette tidlige stadiet er det ingen andre mistenkte, men etterforskningen fortsetter, skriver London-politiet på Twitter mandag morgen.

– Drepe alle muslimer

Øyenvitner betegner sjåføren av varebilen som hvit og forteller at han ropte at han ville drepe muslimer.

– Han ropte "Alle muslimer, jeg vil drepe alle muslimer", forteller Khalid Amin til BBC.

En eldre mann ble erklært død etter dramaet utenfor Finsbury Park-moskeen, med vedkommende lå alt nede og fikk førstehjelp etter et illebefinnende da varebilen pløyde inn i menneskemengden.

Ti andre ble skadd i påkjørselen og åtte av dem ble sendt til sykehus. 48-åringen ble overmannet av folk på stedet, som deretter overlot ham til politiet.

Gjorde seierstegn

– Han forsøkte å flykte, men de fikk fatt i ham, forteller øyenvitnet Abdiqadir Warra.

Etter at han var pågrepet og satt inne i en politibil, virket mannen ifølge øyenvitnene overlykkelig og gjorde seierstegn.

Mannens identitet er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at han nå skal gjennomgå en psykiatrisk evaluering.

May informert

Statsminister Theresa May betegnet hendelsen som "et mulig terrorangrep" og innkalte til krisemøte mandag. Hva som kom ut av dette møtet, er ikke kjent.

Opposisjonslederen James Corbyn, som selv bor i Finsbury Park-området, reagerte også sterkt på angrepet og vil senere mandag besøke moskeen og delta i bønn for ofrene.

På Twitter skriver Corbyn at han er "fullstendig sjokkert" over det som har skjedd og sier hans tanker går til alle som er rammet.

Styrelederen i moskeen er krassere i ordvalget om det som skjedde i bydelen Finsbury Park natt til mandag.

– Den som gjorde dette, gjorde det for å skade folk, og dette er terror, sier styreleder Mohammed Kozbar til The Sun.

Tiltrakk seg ekstremister

Finsbury Park-moskeen var for en del år tilbake et yndet samlingssted for militante islamister, som hadde den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri som sin veileder. Han ble senere dømt til livsvarig fengsel for terror i USA.

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny og langt mer moderat ledelse, og al-Masris tilhengere har siden ikke vært velkomne.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.