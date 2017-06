Ifølge Sky News slo tungt bevæpnet politi til mot en boligblokk i King's Road i 7-tiden lørdag morgen, og gjennomsøkte utover morgenen flere av leilighetene der.

Avisa Evening Standard melder at fem personer ble pågrepet under politiaksjonen og mener også å vite at dette har sammenheng med terrorangrepene mot London Bridge og Borough Market.

Et øyenvitne, 24 år gamle Tara Milan, forteller til avisen at hun så fire menn som ble pågrepet. En femte mann skal ha forsøkt å flykte fra politiet og ble ifølge henne skutt.

– En mann forsøkte å flykte og de skjøt ham rett utenfor huset mitt. Han ble lagt i en ambulanse og de fire andre ble ført inn i en politibil, forteller hun.

Britisk politi vil ikke kommentere opplysningene eller si om politiaksjonen har sammenheng med lørdagens terroraksjon.