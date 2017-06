FBI etterforsker knivstikking på flyplass i Michigan som mulig terror

Det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP flere timer etter hendelsen onsdag morgen lokal tid.

Bishop International Airport ble evakuert som følge av hendelsen, men flyplassen forsikret raskt at alle passasjerer var i trygghet.

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid, og ingen andre ble skadd i hendelsen.

Politibetjenten ble kritisk skadd etter at han ble knivstukket flere ganger. Ifølge NBC News skal den mistenkte ha ropt Allahu Akbar – arabisk for Gud er størst.

Et øyevitne fortalte til avisa The Flint Journal at han så en politibetjent som blødde fra halsen på flyplassen. I nærheten lå det en kniv.