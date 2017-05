Fem mistet livet under bygging av norsk oljeplattform i Sør-Korea

Plattformen bygges for selskapet Total E & P på verftet Samsung Heavy Industry i Geoje.

Flere personer ble fanget under den store kranen, som veide 32 tonn, ifølge The Korea Times.

Selskapets norske kommunikasjonssjef, Leif Harald Halvorsen, bekrefter ulykken.

– Vi vet fremdeles veldig lite, men jobber med å få oversikt, sier han til VG.

Frank Indreland Gundersen, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Total – fagforeningen for ansatte i Total E&P – sier til Aftenbladet at deres inntrykk så langt i prosjektet er at sikkerheten er god.

Mandag formiddag kunne han ikke uttale seg om ulykken.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over hva som har skjedd i denne saken, sier Gundersen.

Ulykken skjer en måned etter at Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea. Ptils observatører avdekket mangelfull oppfølging i prosjektet.