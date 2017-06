Gisseldramaet ved en skole på Filippinene er over, ifølge en talsmann for forsvaret i landet

Islamistene stormet landsbyen Pigcawayan og okkuperte en skole tidlig onsdag morgen, opplyser en politimann, ifølge Reuters.

En av de første meldingene gikk ut på at elever ved skolen var tatt som gisler. Den lokale politimesteren Realan Mamon sier til nettavisen Inquirer at det ikke er mulig å fastslå dette og forteller at islamistene slo til før skoledagen hadde begynt. Han bekrefter derimot at sivile befinner seg i området der kampene pågår.

– Vi kan bekrefte at de okkuperte skolen og at sivile ble fanget. Vi jobber med å fastslå hvor mange som ble tatt og identiteten deres, sa Mamon.

Medlemmer av Bangsamoro islamistiske frihetskjempere (BIFF) stormet byen ved 5-tiden om morgenen, og det pågår kamper mellom dem og militære styrker, sier Mamon.

Forsvarstalsmann brigader Restituto Padilla sier væpnede menn angrep en base til en patrulje med regjeringstro militsmedlemmer. Han sier angrepet kan ha vært et forsøk på å trekke tropper vekk fra kampene lenger sør.

Pigcawayan ligger på øya Mindanao sør på Filippinene der det de siste fem ukene har pågått kamper mellom sikkerhetsstyrker og militante islamister. BIFF-medlemmer og andre grupper som sverger troskap til ekstremistgruppen IS, har forskanset seg i byen Marawi rundt 190 kilometer sør for landsbyen som ble angrepet mandag.