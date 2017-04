Haaretz: Motstridende meldinger om nytt angrep i Syria

Angrepet mot en landsby nord i provinsen Hama er ikke bekreftet av uavhengige kilder, ifølge avisen Haaretz.

Det var opprørere som første meldte om et kjemisk angrep, samtidig som uverifiserte bilder viste en gul røyksky over området. Senere meldinger gikk imidlertid ut på at gulfargen skyldes støv som ble virvlet opp da bomber fra ett av regimets fly traff bakken.

Den tyske journalisten Julian Röpcke hevder i en Twitter-melding at det er sluppet flere tønnebomber med klor mot landsbyen, Lataminah.

Landsbyen ligger like sør for Khan Sheikhoun, der over 80 mennesker skal ha mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass tirsdag.

(©NTB)