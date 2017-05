Hackere krever løsepenger for Disney-film

Administrerende direktør Bob Iger i Disney sier hackerne krever løsepenger i form av den digitale valutaen bitcoin som kan benyttes utenfor banker. Disney har imidlertid nektet å betale og samarbeider med føderale etterforskere.

Det er ikke opplyst hvilken film det er snakk om, men ifølge Iger truer hackerne med først å frigi fem minutter av filmen og deretter tjue minutter til løsepengene blir betalt.

Blant Disneys kommende filmer er «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» som har premiere fredag, og «Cars 3» som har premiere 16. juni.

Ulovlig piratkopiering har lenge plaget bransjen, men krav om løsepenger er nytt.

For noen uker siden friga en hacker ti episoder av den kommende sesongen til Netflix-serien «Orange Is the New Black» fordi streaming-selskapet nektet å betale.