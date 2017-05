Hellas har tro på gjeldslettelser

Forhandlingene mellom Hellas fortsatte til langt på natt tirsdag.

Tidlig om morgenen kunne Hellas' finansminister Evklid Tsakalotos melde at det var inngått en «foreløpig teknisk avtale» med kreditorene EU, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Den må godkjennes av EUs finansministre på et møte 22. mai.

Finansministeren sier han er sikker på at avtalen vil bidra til at landet sikrer seg en avtale som vil minske gjeldsbyrden, og som han mener er helt nødvendig for å få fart på landets økonomi, ifølge det greske nyhetsbyrået ANA.

Det trengs et kompromiss mellom Hellas og landets kreditorer for at grekerne skal få utbetalt den neste delen av kriselånet, som trengs for at landet skal kunne tilbakebetale 7 milliarder euro til kreditorene i juli.

Pensjonskutt

Som følge av press fra EU, ESB og IMF har den greske regjeringen gått med på å gjennomføre enda flere budsjettkutt i 2019 og 2020.

Kuttene innebærer blant annet at pensjonene i snitt vil bli kuttet med 9 prosent, ifølge en ikke navngitt kilde. De betyr også økte skatter. Til gjengjeld har regjeringen fått gehør for at de kan bruke den samme summen på fattigdomsbekjempelse.

Tiltakene må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen i midten av mai, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han ikke vil gjennomføre tiltakene hvis Hellas ikke samtidig får lettelser i gjelden.

Gjeldsbyrden øker

Den greske statsgjelden var i 2016 på 315 milliarder euro, nær 3.000 milliarder kroner. Den lå dermed på 179 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), det vil si enda høyere enn året før. I 2015 lå gjelden på 177,4 prosent av BNP.

Hellas har lenge argumentert for at det trengs gjeldslettelser hvis ikke gjelden bare skal fortsette å stige og enda mer penger skal gå til å betale renter på de enorme lånene. Men Brussel har vært skeptisk til å gi Hellas lettelser i frykt for at andre gjeldstyngede land vil kunne kreve det samme, og fordi de ikke har vært fornøyd med gjennomføringen av økonomiske reformer.

Nå ser det imidlertid ut til at de andre landene i eurosonen er på gli.

– Gjeldslettelser trengs for å finne en løsning, sa eurogruppens sjef Jeroen Dijsselbloem i forrige uke.