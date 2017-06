Hetebølge får britisk asfalt til å smelte og russiske skoger til å brenne

I Surrey i Storbritannia har varmen ført til at asfalten smelter, melder lokale medier. Samtidig har varmen bidratt til skogbranner i Russland, Kroatia og ikke minst i Portugal, der 64 personer døde i helgen.

Storbritannia forbereder seg nå på den varmeste junidagen siden 1976, mens temperaturen ligger på rundt 35 grader i store deler av Europa, deriblant i Italia, Østerrike, Nederland og Sveits.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) uttrykker bekymring for at sommervarmen er kommet usedvanlig tidlig.

– Deler av Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og USA har opplevd ekstremt høye mai- og juni-temperaturer, og flere rekorder er slått, opplyser WMO til nyhetsbyrået Reuters.

Nye rekorder

De globale gjennomsnittstemperaturene de to siste månedene er blant de høyeste som er målt siden man begynte med slike målinger på 1880-tallet, ifølge WMO.

Varmen fører til at tørken brer om seg, blant annet i Kina, der en jordbruksanalytiker opplyser til Reuters at det er ti år siden sist at tørken var så ille nordøst i landet på denne tiden av året.

Ett av de aller varmeste stedene denne uken, er etter alt å dømme Death Valley sørvest i USA. Der steg gradestokken til 52 grader tirsdag.

Turister evakuert

Også turistene ved Adriaterhavet i Kroatia har merket varmen. Der har 800 turister blitt evakuert som følge av skogbrann.

– Vi er skremt, det er sant. Fra vinduet på hotellrommet så det ut som om brannen var rett utenfor, sier den svenske turisten Karolina til kroatiske medier.

En studie som ble offentliggjort mandag, viser at hetebølger vil bli stadig mer vanlig verden over selv om verdens land lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader celsius, slik man ble enige om i Parisavtalen.