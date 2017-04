Historisk spennende valg i Frankrike

Tre timer før de siste valglokalene stenger, opplyste det franske innenriksdepartementet at 69,4 prosent hadde avgitt sin stemme. Det er noe lavere enn på samme tid ved presidentvalget i 2012, ifølge Le Figaro. Da hadde 70,6 prosent stemt.

Da sittende president François Hollande avla sin stemme søndag, oppfordret han sine landsmenn til å bruke stemmeretten og vise demokratiets styrke på valgdagen.

Hollande, som ikke er på gjenvalg, sier hans beste budskap under dette valget er å bruke stemmeretten for å «vise at demokratiet er sterkere enn noe som helst annet».

Høy sikkerhetsberedskap

Hollande forsvarte utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å «garantere folkets fundamentale rett til å velge sin framtid».

Det meldes om lange køer ved flere valglokaler, både i Frankrike og ved franske ambassader og konsulater i andre land.

I London ventes det at opptil 50.000 franskmenn kommer til å møte opp på ambassaden i løpet av søndag for å avgi sin stemme. Ambassaden skriver på Twitter at ventetiden er på halvannen time, og den oppfordrer velgere til å ikke spre «falske nyheter» om hvor lenge de har stått i kø.

Uoffisielle tall

Ifølge uoffisielle tall presentert av den belgiske kringkasteren RTBF ligger sentrumskandidaten Emmanuel Macron an til å få en oppslutning på 24 prosent. Nasjonal front-leder Marine Le Pen får 22 prosent.

Tallene er basert på en valgdagsmåling gjort tidlig søndag ettermiddag. Kanalen har ikke opplyst hvilket meningsmålingsinstitutt som står bak tallene, eller hvor mange personer som er spurt. Den belgiske avisa Le Soir skriver at de store meningsmålingsinstituttene opplyser at de ikke har utført valgdagsmålinger så langt.

Den konservative kandidaten François Fillon får ifølge RTBF en oppslutning på 20,5 prosent, fulgt av ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon med 18 prosent.

Den foreløpige valgdagsmålingen kan kun publiseres i utlandet. I Frankrike er det ulovlig å gå ut med valgdagsmålinger eller foreløpige resultater så lenge stemmelokalene er åpne.

Demonstrerte

Macron og kona Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.

Kort tid etter ankom en smilende Nasjonal front-leder Marine Le Pen et valglokale i Henin-Beaumont i samme landsdel. Utenfor lokalet hoppet seks toppløse demonstranter fra aktivistgruppen Femen ut av et kjøretøy, iført masker av Le Pen og Donald Trump.

Politi og sikkerhetsstyrker var imidlertid kjappe med å pågripe de seks kvinnene.

Elleve kandidater

Valglokalene åpnet klokken 8 søndag morgen. De stenger klokken 20 i de større byene og klokken 19 på mindre steder. Flere enn 50.000 politi og soldater sørger for sikkerheten over hele Frankrike under den første runden i det presidentvalget. I tillegg er 7.000 soldater mobilisert for å patruljere.

Elleve kandidater deltar i presidentvalget. De to kandidatene som får flest stemmer, går videre til presidentvalgets neste og avgjørende runde 7. mai.

Rundt 45,7 millioner mennesker er stemmeberettiget i Frankrike, samt 1,3 millioner franske statsborgere som bor i utlandet.