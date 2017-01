Hitlers «Mein Kampf» ble ny bestselger i Tyskland

Rundt 85.000 eksemplarer ble solgt i 2016, og boken lå på Der Spiegels bestselgerliste nesten hele året. Opprinnelig var det bare planlagt å gi ut 4.000 eksemplarer, men etterspørselen etter tobindsverket var langt større enn forventet.

Forlaget, Münchens institutt for tysk samtidshistorie (IFZ), sier at de ikke har som mål å spre høyreekstrem ideologi, og at utgivelsen har beriket debatten om autoritære politiske standpunkt i dagens vestlige samfunn.

– Det har vist seg at frykten for at boken ville fremme Hitlers ideologi, eller gjøre den sosialt akseptabel og gi nynazistene en ny plattform, har vært helt grunnløs, sier IFZs direktør Andreas Wirsching.

I januar kommer sjette opplag av nazilederens antisemittiske manifest.