Hvem drepte Kevin?

I august 1998 ble fire år gamle Kevin ble funnet drept i svenske Glafsfjorden – ikke langt fra grensen til Norge. To brødre på fem og syv år utpekt som de skyldige, men nesten 20 år senere viser en dokumentarserie at saken ikke var så soleklar og at de to brødrene kan ha vært uskyldige.