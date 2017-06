IS hevder å stå bak angrep mot kasino i Manila

Videoer som er delt i sosiale medier, viser mennesker som flykter i panikk fra anlegget, og de første øyenvitneskildringene har begynt å komme fra dramaet. Det fortelles om skyting og eksplosjoner, og røyk velter ut av vinduene.

En av de ansatte på hotellet, Johnny Ordanza, forteller at han så minst én maskert og væpnet mann som satte fyr på møbler i andre etasje av kasinoet.

– Det var andre væpnede menn der også, for vi kan høre skudd andre steder, forteller han til den lokale radiostasjonen DZMM.

Maskerte menn

– De gikk ikke til angrep på kasinogjestene, forteller Ordanza, som flyktet sammen med mange av gjestene via en av nødutgangene.

Andre øyenvitner forteller at flere maskerte og væpnede menn stormet anlegget i 1-tida natt til fredag, og at noen av dem raskt tok seg opp i tredje etasje.

Kasino-anlegget bekrefter i en Twitter-melding at anlegget er avsperret og at de samarbeider med politiet for å evakuere gjestene.

IS tar på seg ansvaret

Den filippinske fløyen av den ytterliggående islamistgruppa IS tar i en kunngjøring på seg ansvaret for angrepet, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.

– Et filippinsk IS-medlem som daglig formidler nyheter om kampene som pågår i Marawi, kunngjør at det et de som har ansvaret for angrepet mot Resorts World Manila, skriver SITE.

Nærmere 130 mennesker er drept i kamper mellom filippinske sikkerhetsstyrker og opprører i Marawi den siste uka, opplyste hæren i landet onsdag.

Kampene startet da væpnede menn med svarte IS-flagg tok seg inn i den muslimskdominerte byen for en uke siden.

Militærbase

Tett ved Resorts World Manila ligger det også en militærbase, og spesialstyrker rykket raskt ut til anlegget.

Lokale medier melder om flere skadde, noen av dem angivelig etter å ha hoppet ut av vinduer i anlegget.

Videoer og bilder viser også mennesker som får førstehjelp. men det har foreløpig ikke kommet offisielle opplysninger om drepte eller sårede i angrepet.