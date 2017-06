Når britene går til valg torsdag skal 650 representanter velges til Underhuset i London. Valget tegner til å bli langt mer spennende enn Theresa May så for seg da hun skrev ut nyvalg i april. I parlamentsvalget er det den kandidaten i hver krets som får fleste stemmer som vinner setet i Parlamentet. I 2015 ble 56 seter vunnet med mindre enn 5 prosent overvekt av stemmene, viser offisiell statistikk. Så mange som 13 av de 20 setene som partiene knivet hardest om, skiftet farge fra 2010 til 2015.

Får oftest besøk

Kampen om velgerne er naturlig nok derfor mer intens i de marginale kretsene enn i det som regnes for sikre seter.

– Det er vanligvis 100–150 marginale seter i britiske valg der politikerne setter inn støtet. Velgerne i disse kretsene har jevnlig besøk av toppolitikere, mens velgere i de sikre setene ikke ser mye til dem, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, som er i London for å følge valginnspurten.

Knappest mulig flertall i valget i 2015 var det i valgkretsen Gower i Wales, som De konservative knep med bare 27 flere stemmer enn Labour. De konservative vant setet etter at Labour hadde sittet på det i et århundre. På tredjeplass kom UKIP, som fikk rundt 5.000 stemmer. Det er UKIP-stemmene parlamentsmedlem Byron Davies håper skal sikre ham gjenvalg torsdag.

– Jeg er sikker på at jeg skal få flere til å komme over til oss, til og med noen Labour-velgere som stemte for brexit, sier Davies til BBC.

Alt tyder på at uavhengighetspartiet UKIP kommer til å gjøre et svært dårlig valg. De har oppnådd det de kjempet for, å få Storbritannia ut av EU, og har også skiftet partileder fra Nigel Farage, som bygde opp partiet, til langt mindre profilerte Paul Nuttall.

– De fleste tror at UKIPs velgere kommer til å gå til de konservative, sier Jan Erik Mustad.

Disse stemmene kan dermed være med og avgjøre i flere valgkretser. I de ti valgkretsene der det var jevneste under valget for to år siden var majoriteten for det seirende partiet mellom 27 og 378 stemmer eller et flertall på 0,1 til 0,8 prosent av stemmene.

De ti sikreste setene holdes alle av Labour. Det sikreste setet er Liverpool, Walton, som Labour vant med hele 72,3 prosent av stemmene i 2015.

Terror og sikkerhet

Jan Erik Mustad sier at det som nå helt og fullt preger den britiske valgkampen er terror- og sikkerhet. Hvordan det vil gi utslag på støtten til Theresa May, er han usikker på.

– Det kan slå begge veier. Det kan svekke May hvis folk ikke føler seg trygge og føler at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med å forebygge angrepene. Men det kan også styrke henne dersom folk mener De konservative er det tryggeste alternativet. Det kan også slå tilbake på Labour-leder Jeremy Corbyn at han ikke vil begrense innvandringen eller stenge grensene, sier Mustad.

Han sier at det blir spennende i hvor stor grad britene nå kommer til å bruke stemmeretten sin.

– Det er en mobilisering på gang her borte for å få velgerne til å vise sin avsky mot terroren ved å gå og stemme, sier Mustad.

Ved forrige parlamentsvalg var valgdeltakelsen 66,2 prosent. Det var litt opp fra valget i 2010, da valgdeltakelsen var på 65,1 prosent.