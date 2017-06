Iran-kjenner tviler på at IS står bak Teheran-terror

Parsi beskriver angrepene i Irans hovedstad onsdag formiddag som ytterst uvanlig.

– Det ville vært veldig vanskelig for IS og al-Qaida-lignende terrororganisasjoner å komme så dypt inn i Iran, sier Parsi, som er forfatter, akademiker og leder i organisasjonen National Iranian American Council i Washington.

Han påpeker overfor TT at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.

– Dersom det skulle vise seg at det er IS som ligger bak, så blir det veldig vanskelig å overbevise folk i Iran om at det ikke egentlig er Saudi-Arabia som står bak. De ser på Saudi-Arabia som en makt som har hatt sterke relasjoner med IS, og som vil destabilisere Iran, sier han.

Parsi poengterer at ingenting er bekreftet, men hevder mye tyder på at det er den militante opposisjonsgruppa Folkets mujahedin som står bak.