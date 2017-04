Italias regjering støtter kritisk blikk på redningsbåter

Nå sier Italias utenriksminister Angelino Alfano at han stiller seg "100 prosent» bak statsadvokatens ønske om et kritisk blikk på saken.

Carmelo Zuccaro, som er statsadvokat på Sicilia, sa i forrige uke til avisa La Stampa at han hadde beviser for direkte kontakt mellom menneskesmuglere i Libya og hjelpeorganisasjoner som har sendt skip til Middelhavet for å redde flyktninger og migranter i havsnød.

Statsadvokaten har også luftet muligheten for at menneskesmuglere kan ha gitt penger til organisasjonene.

Det har i lang tid svirret rykter om redningsfartøyenes aktivitet, og politikere i den populistiske Femstjernersbevegelsen i Italia har beskyldt organisasjoner for å organisere rene «taxiturer» for flyktninger og migranter som prøver å komme seg til Italia fra Libya.

– Jeg stiller meg 100 prosent bak statsadvokat Zuccaro når han stiller seriøse spørsmål om dette, sier utenriksminister Alfano.

Hjelpeorganisasjonene har avvist anklagene som fullstendig grunnløse.

Statsminister Paolo Gentiloni sier regjeringen ikke kommer til å stille seg i veien for en eventuell etterforskning av saken, men understreker samtidig at regjeringen ønsker hjelpeorganisasjoners innsats i Middelhavet velkommen.