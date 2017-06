Jusseksperter råder Trump til å droppe tvitringen

For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjoner, har justisdepartementet i USA bedyret at loven ikke er rettet mot muslimer. Det er ikke snakk om et innreiseforbud og det er mindre restriktivt enn første versjonen var. Det fikk Trump til å frese på sosiale medier:

–Folk, advokater og domstoler kan kalle det hva enn de vil, men jeg kaller det vi trenger, og det er: et INNREISEFORBUD, skriver presidenten i den første av fem twittermeldinger.

Etter mye kritikk for den formuleringen, gjentok han den sent mandag i den femte meldingen sin:

– Det er korrekt, vi trenger et INNREISEFORBUD for spesielt FARLIGE land, ikke et politisk korrekt begrep som ikke vil hjelpe oss med å beskytte folket vårt!

Ikke bra

Ektemannen til Trumps rådgiver Kellyanne Conway, George T. Conway III, er en av dem som mener Trump gjør mer skade enn godt for sin egen sak med alle Twitter-utspillene.

– Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.

Conway minner om at det er avgjørelsen fra høyesterett som faktisk betyr noe i spørsmålet om hvorvidt det omstridte innreiseforbudet er lovlig og kan gjeninnføres, slik Trump vil. Conway, som har vært kandidatene til å bli riksadvokat og representere presidenten i høyesterett, bruker Trumps egen formulering i kommentaren på Twitter:

– Trist.

Fem ganger

Trump kaller den redigerte versjonen justisdepartementet har utformet «utvannet» og «politisk korrekt». Han lover å gjennomføre ekstrem ransakelse av folk som kommer til USA, uansett, og kaller domstolene trege og politiske.

Motstandere av innreiseforbundet fryder seg over utbruddene. Neal Katyal, tidligere riksadvokat som nå representerer Hawaii i søksmålet mot innreiseforbudet, sier det føles som Trump er på hans side nå.

– Vi trenger ikke hjelpen, men vi tar imot!, skriver han på Twitter.

Tause

Det er ikke kjent om presidenten har ytret sitt syn på saken overfor justisdepartementet sitt i noe annet forum enn på sosiale medier. Departementet nekter å kommentere saken.

Jussprofessor Josh Blackman fra South Texas College of Law i Houston sier at Trump framstår som tidenes verste klient for en riksadvokat.

– Når du er advokat er det du ønsker at klienten din ikke sier noe, påpeker Blackman.