Kenguruer skaper trøbbel for Volvos selvkjørende biler

Volvos system for å gjenkjenne dyr i veibanen ble utviklet i Sverige, der det med hell er testet på elg.

I Australia kan man treffe på helt andre dyr langs veien, og Volvo-systemet sliter med å gjenkjenne og avstandsbedømme kenguruer, innrømmer bilprodusentens tekniske sjef i landet, David Pickett.

– Når de befinner seg i lufta, virker det som om de er lenger borte. Når de lander, virker det som om de er nærmere, sier han til australske ABC.

Volvos teknikere jobber nå på spreng for å få bilene til å gjenkjenne kenguru og andre hoppende dyr, og de håper at problemet skal være løst innen 2020. Da skal Volvos selvkjørende biler etter planen være ferdig utviklet og klare for salg.

AP / NTB scanpix

– Selvkjørende biler eksisterer ikke ennå, og det å få til en teknikk som gjenkjenner kenguru er en del av utviklingen, sier Volvos sjef i Australia, Kevin McCann til The Guardian.

I Australia skjer det årlig 16.000 trafikkulykker der kenguruer er innblandet, og det som i Norden kan virke som et heller marginalt problem, er høyst reelt for australiere.

Volvo er ikke alene om å satse på selvkjørende biler. Tesla har lovet å ha en selvkjørende versjon av sin Model S klar i løpet av året, noe de vil demonstrere ved å la bilen kjøre de 4.500 kilometerne fra Los Angeles til New York helt på egen hånd.