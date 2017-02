Kilder: Trumps Jemen-angrep var dårlig planlagt

En amerikansk soldat, William "Ryan" Owens, ble drept i helgens angrep, som var rettet mot et al-Qaida-kompleks i distriktet Yakla i Jemen. BBC skriver at opptil 23 sivile, deriblant 10 barn, ifølge organisasjonen Reprieve ble drept i det amerikanske angrepet.

Amerikanske militærkilder opplyser til Reuters at Trump ga godkjenning til sin første antiterroraksjon utenlands uten å ha innhentet gode nok etterretningsopplysninger, og uten å ha skaffet nødvendig bakkestøtte og backup.

Resultatet ble, ifølge tre militærkilder, at teamet med de amerikanske spesialsoldatene i fallskjerm hoppet ut over et sterkt bevoktet al-Qaida-anlegg som var beskyttet med landminer, snikskyttere og en gruppe væpnede ekstremister som var større enn antatt.

- Ble advart

Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.

Det hvite hus opplyser at Trump ble orientert om angrepsplanen fire dager etter at han ble innsatt som president. Ordren ble gitt i forrige uke under en middag med Trumps nærmeste rådgivere, blant dem svigersønnen Jared Kushner og spesialrådgiver Stephen Bannon, samt forsvarsminister James Mattis, ifølge The Guardian.

- Var Obamas plan

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer sier det var tidligere president Barack Obama som la de opprinnelige planene. Angrepsplanen ble ifølge Spicer oversendt til forsvarsdepartementet dagen før valget i november.

Pentagon opplyser at 14 opprørere ble drept i angrepet. Ifølge organisasjonen International Crisis Group ble også mange sivile, blant dem ti kvinner og barn, drept.

I den 50 minutter lange intense kampen som oppsto, ble de amerikanske spesialsoldatene beskutt fra tungt voktede stillinger fra en rekke bygninger. Tre soldater ble såret, og USA mistet også et Osprey-fly i angrepet.

Blant de sivile ofrene var den åtte år gamle datteren til Anwar al-Awlaki, en ytterliggående islamistisk predikant og amerikansk statsborger, som ble drept i et droneangrep i 2011.

Gransker angrepet

Jentas bestefar Nasser al-Awlaki sier til The Guardian at landsbyen der angrepet fant sted, ikke var noen al-Qaida-høyborg. Han hevder landsbyens stammefolk kjemper på vegne av den USA-støttede regjeringen som kjemper mot lokale Houthi-opprørere.

Pentagon innrømmer at sivile trolig ble drept, og sier angrepet er under gransking.

- Sivile ofre ser ut til å ha blitt rammet av beskyting fra lufta som var støtte til styrkene på bakken. Styrkene ble beskutt, blant annet av væpnede kvinner, fra alle kanter, inkludert boliger og andre bygninger, heter det i en uttalelse.

Human Rights Watch mener amerikanske myndigheter bør gi erstatning til de dreptes og såredes familier.

(©NTB)